Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Міністерство оборони стверджує, що закупило постріли до "Рапіра" із запасом ресурсу в 10 років і за найнижчою ціною на ринку. Раніше нардеп "ЄС" Бондар заявив, що Міноборони купило списані Болгарією старі радянські боєприпаси.

Про це сказано в повідомленні на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони закупило постріли УОФ12 до МТ-12 "Рапіра" за найнижчою ціною та як фактично нові боєприпаси із запасом ресурсу не менш, ніж 10 років зберігання. Дані боєприпаси пройшли ремонт у 2020-му році з розділенням всіх елементів із заміною всіх порохів та пороховмісних складових та укомплектовані підривачами 2019-2020 років виготовлення. Постачальником підтверджено визначені гарантійні строки служби, зберігання та технічні характеристики, що відповідають новій продукції І категорії. Боєприпаси поставлені в належному технічному стані та у тарі, придатній до використання у складі сил і засобів Операції об’єднаних сил", - сказано в повідомленні.

У Міноборони стверджують, що постачальника вибрали з двох компаній-кандидатів і що ціна в 27 тис. грн за одиницю, за якою закуплені постріли, на 35% нижча, ніж просив другий продавець.







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"Інформація про те, що Олександр Миронюк, з метою приховування ціни та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, скоординував схему постачання, в якій присутні три приватні суб’єкти із юрисдикцією в Болгарії, Словаччині та Чехії, є неправдивою (наклепом) і такою, що має на меті скомпрометувати діяльність керівництва Міноборони та негативно вплинути на забезпечення ЗС України боєприпасами в умовах військової агресії проти держави Україна", - зазначають у Міноборони.

Там додають, що потребу в боєприпасах для ЗСУ визначає "за всієї поваги, не діючий чи відставний законодавець, а Генеральний штаб Збройних Сил України".

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"Чинна потреба в пострілах УОФ12 до МТ-12 "Рапіра" цілком обгрунтована і виникла, не в останню чергу, через ситуацію, що склалась у попередні роки після добре відомих експосадовцям підривів і пожеж на арсеналах. Кампанія з дезінформації щодо справжньої ситуації стосовно закупівлі пострілів УОФ12 та реального стану виконання договірних зобов’язань підприємств та оборонного відомства є наслідком несумлінної конкуренції постачальників та частиною сценаріїв політичної боротьби", - заявили в Міноборони.

















Нагадаємо, напередодні нардеп "ЄС" Михайло Бондар опублікував адресоване генпрокурору Ірині Венедіктовій повідомлення про вчинення злочину. Він стверджує, що Міноборони закупило за підвищеними цінами списані Болгарією радянські боєприпаси 1986-1988 рр. виробництва.