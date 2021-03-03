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Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ. ФОТО

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Служба безпеки України розкрила діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, яке створило схему розкрадання фінансових ресурсів держави в лісовій галузі. За минулий рік тільки деяким із виявлених фіктивних фірм було перераховано десятки мільйонів гривень без фактичного надання послуг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ 01

У рамках масштабної спецоперації правоохоронці провели понад 30 обшуків в офісах та за місцями проживання учасників злочинної групи на території Харківської, Луганської, Київської та Дніпропетровської областей.

Оперативники спецслужби встановили, що організували схему посадові особи держлісгоспів Харківської та Луганської областей. Вони виводили державні кошти шляхом проведення заборонених фінансово-господарських операцій із компаніями, що мають ознаки фіктивності та ризикованості. Потім державні гроші конвертували у готівку та привласнювали через фіктивні суб'єкти господарювання, які вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ 02

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Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ 03

Задокументовано, що крім державних лісгоспів послугами "конвертаційної" мережі користувалися й інші державні та комунальні підприємства Харківщини.

Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ 04

Слідчими СБУ вирішується питання про повідомлення фігурантам кримінального провадження про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

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Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності правоохоронців і посадових осіб контролюючих органів та державних структур, які "кришували" протиправну діяльність.

Топ коментарі

  • Александр Владимирович eb432179
    Новость открыли ! Так работает даже самое маленькое государственное предприятие!
  • tim link
    а-ха-ха!!!..там десятки млрд. долларов у этих ху.в лесничих на карманах....поставьте задачу по всей Украине аудит срубов провести деловых деревьев дуба, бука, сосны, ясеня, береста, и др.твердых пород, людей опросите, на лесничих этих десятилетиями вкалывающих за копейки ..и вы охренеете!!!)))...самый последний пропойца лесничий, долларовый как минимум много сотнетысячник!!!!..а они аж пару млн. гр. нашли..))...там мафия работает и вся в воротничках накрахмаленных на кончах жирующая... Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 9426 Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 9426 Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 9426...и не только в карпатах лысеющих такое, но и в каждой обл, р-не, селе...,.эта лесничая саранча оголит скоро всю Украину...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імітація бурхливої боротьби триває !!!)))
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