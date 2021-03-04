За 2020 рік рекордно зросла кількість "невільних" країн, - Freedom House. ІНФОГРАФІКА

Пандемія коронавірусу, економічна невизначеність і конфлікти по всій земній кулі призвели до падіння у світі рівня свободи в 2020 році.

Такого висновку дійшла у своєму щорічному звіті міжнародна правозахисна організація Freedom House, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Кількість країн із присвоєним статусом "невільні" перебуває на рекордному за 15 років рівні, йдеться в документі, опублікованому 3 березня. Рейтинг свободи знижений у 73 країн. Найбільших втрат в оцінках прав і свободи зазнали, зокрема, Киргизія і Білорусь. Водночас Північна Македонія, яка нещодавно увійшла до складу НАТО, опинилася серед держав, що продемонстрували найбільші успіхи.

Окупований Крим, а також окремі райони Донецької і Луганської областей України, що перебувають під контролем РФ, також відзначені як "невільні", що нижче за рейтинг самої України.

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На цей момент невільними, за оцінкою організації, є 54 країни. До них віднесено і Росію, яка знизилася в рейтингу на 20 пунктів. На частку цих країн припадає 38 відсотків населення світу, що є найвищим показником з моменту початку спаду рівня глобальної свободи в 2006 році. У вільних країнах проживає менш ніж п'ята частина населення світу. Зазначено, що карантинні заходи в низці випадків виявилися надмірними і супроводжувалися жорстокістю.

Згідно з доповіддю, Україна понизилася на два пункти. Однак, зазначає Freedom House, це не стосується окупованих територій, де ситуація значно гірша.