Гуманітарний вантаж ООН прибув на тимчасово окуповану Луганщину, - ООС. ФОТО

3 березня на тимчасово окуповану територію Луганської області прибув гуманітарний вантаж ООН, загальна вага якого 133 тонни.

Одинадцять вантажівок доставили будівельні матеріали та деревину для ремонту об’єктів критичної інфраструктури та житла мешканців, медичні засоби і обладнання для протидії поширенню COVID та інші товари для малозахищених верств населення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані висловила подяку українській стороні за всебічну підтримку, гарантії безпеки та сприяння в організації перетину лінії розмежування сторін і доставки гуманітарного вантажу.

Координатор системи ООН в Україні, Оснат Лубрані, висловила подяку Українській стороні за всебічну підтримку, гарантії безпеки та сприяння в організації перетину лінії розмежування сторін та доставку гуманітарного вантажу.

За даними штабу, розподіл товарів гуманітарного вантажу почнеться вже в кінці поточного тижня і буде координуватися Луганським польовим офісом ООН.

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За інформацією координатора ООН, протягом місяця заплановано відправлення ще одного гуманітарного вантажу ООН.







