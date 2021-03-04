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Гуманітарний вантаж ООН прибув на тимчасово окуповану Луганщину, - ООС. ФОТО

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Гуманітарний вантаж ООН прибув на тимчасово окуповану Луганщину, - ООС. ФОТО
3 березня на тимчасово окуповану територію Луганської області прибув гуманітарний вантаж ООН, загальна вага якого 133 тонни.

Одинадцять вантажівок доставили будівельні матеріали та деревину для ремонту об’єктів критичної інфраструктури та житла мешканців, медичні засоби і обладнання для протидії поширенню COVID та інші товари для малозахищених верств населення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані висловила подяку українській стороні за всебічну підтримку, гарантії безпеки та сприяння в організації перетину лінії розмежування сторін і доставки гуманітарного вантажу.

Координатор системи ООН в Україні, Оснат Лубрані, висловила подяку Українській стороні за всебічну підтримку, гарантії безпеки та сприяння в організації перетину лінії розмежування сторін та доставку гуманітарного вантажу.

За даними штабу, розподіл товарів гуманітарного вантажу почнеться вже в кінці поточного тижня і буде координуватися Луганським польовим офісом ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська сторона не пропустила партію гуманітарної допомоги на окуповані території, - українська делегація у ТКГ

За інформацією координатора ООН, протягом місяця заплановано відправлення ще одного гуманітарного вантажу ООН.

Гуманітарний вантаж ООН прибув на тимчасово окуповану Луганщину, - ООС 01
Гуманітарний вантаж ООН прибув на тимчасово окуповану Луганщину, - ООС 02

Топ коментарі

  • 5 копійок
    ООН посібник бандформувань Домбаса.
  • Aleksandr Kornienko 037bc385
    помощь "кормильцам"...
  • Dmytro Mazepov
    Гуманітарний вантаж ООН прибув на тимчасово окуповану Луганщину, - ООС - Цензор.НЕТ 1120 Ex Donchanin для исконноруССкого человека (извините за тавтологию) это все богопротивные организации, единственная цель которых - раздувание пещерной руССофобии и унижение роССии-матушки
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