Гуманітарний вантаж ООН прибув на тимчасово окуповану Луганщину, - ООС. ФОТО
Одинадцять вантажівок доставили будівельні матеріали та деревину для ремонту об’єктів критичної інфраструктури та житла мешканців, медичні засоби і обладнання для протидії поширенню COVID та інші товари для малозахищених верств населення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані висловила подяку українській стороні за всебічну підтримку, гарантії безпеки та сприяння в організації перетину лінії розмежування сторін і доставки гуманітарного вантажу.
Координатор системи ООН в Україні, Оснат Лубрані, висловила подяку Українській стороні за всебічну підтримку, гарантії безпеки та сприяння в організації перетину лінії розмежування сторін та доставку гуманітарного вантажу.
За даними штабу, розподіл товарів гуманітарного вантажу почнеться вже в кінці поточного тижня і буде координуватися Луганським польовим офісом ООН.
За інформацією координатора ООН, протягом місяця заплановано відправлення ще одного гуманітарного вантажу ООН.