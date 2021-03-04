СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Співробітники СБУ встановили, що учасники системно виготовляли і збували через особисті зв’язки підроблені банкноти номіналом 100 доларів. За попередньою інформацією, зловмисники діяли впродовж року. Щомісячний обсяг виробництва підроблених банкнот становив до 100 000 доларів США", - йдеться в повідомленні.
Оперативники спецслужби задокументували реалізацію зловмисниками майже 20 000 фальшивих доларів США. Затримали їх згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Зазначається, що в межах кримінального провадження правоохоронці вилучили кліше, за допомогою якого виготовляли фальшиві купюри. Під час проведення слідчих дій також виявлено:
- пістолет іноземного виробництва,
- підроблені паспорти громадян України,
- платіжні картки, які були задіяні в оборудках,
- інші докази, що підтверджують їхню протиправну діяльність.
Наразі ділкам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 (виготовлення та збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство. Заходи із викриття зловмисників проводилися під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.