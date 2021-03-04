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"Міняємо Словаччину на Крим": консульство в Харкові "прикрасили" написом. ФОТОфакт

19 03545
На будівлі почесного консульства Словаччини в Харкові з'явився напис у відповідь на "жарт" словацького прем'єра Матовича.

Фото напису опубліковано в телеграм-каналі "ХС|Харків", інформує Цензор.НЕТ.

"Такий напис з'явився сьогодні біля Словацького консульства на Чернишевській", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович невдало "пожартував", що пообіцяв Росії в обмін на вакцину "Спутнік V" "Закарпатську Україну". МЗС України зажадав від нього офіційних вибачень. 4 березня вибачилось спочатку МЗС Словаччини, а пізніше і сам Матович.

Міняємо Словаччину на Крим: консульство в Харкові прикрасили написом 01

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Вот именно, что покупаем за деньги. Бесплатно нам никто его не даёт и на нас нажились не слабо за последние годы. А вот перед тем, как публично пытаться шутить шутейки в отношении воюющего соседа, надо 5 раз подумать, если конечно есть чем
  • Igor Lemke dd5e2437
    Гут ! 1:0
  • Біле Пальто
    Люди мають право відповідати не дипломатично- до суті напису є претензії?
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