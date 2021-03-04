Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії. ФОТОрепортаж

В Естонії і Латвії почалися навчання "Розлючений вовк" (Furious Wolf), в яких беруть участь авіаційні коригувальники спільно з екіпажами літаків НАТО.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на естонського телерадіомовника ERR.

Навчання "Розлючений вовк", які в країнах Балтії відбуваються двічі на рік, спеціально розроблені для інтеграції повітряних і наземних операцій.

Вишкіл проходить як у Литві, на авіабазі в Шауляї, так і в Естонії, у військовому містечку Тапа і околицях раквереської замку.

У четвер в Естонії авіаційні коригувальники працювали спільно з екіпажами винищувачів ВПС Італії, які злітали з авіабази в Литві. Наступного тижня в навчаннях візьмуть участь винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter Typhoon, які базуються в Естонії.











