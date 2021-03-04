Новини Фото • Агресія Росії проти України

Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії. ФОТОрепортаж

8 68326
В Естонії і Латвії почалися навчання "Розлючений вовк" (Furious Wolf), в яких беруть участь авіаційні коригувальники спільно з екіпажами літаків НАТО.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на естонського телерадіомовника ERR.

Навчання "Розлючений вовк", які в країнах Балтії відбуваються двічі на рік, спеціально розроблені для інтеграції повітряних і наземних операцій.

Вишкіл проходить як у Литві, на авіабазі в Шауляї, так і в Естонії, у військовому містечку Тапа і околицях раквереської замку.

У четвер в Естонії авіаційні коригувальники працювали спільно з екіпажами винищувачів ВПС Італії, які злітали з авіабази в Литві. Наступного тижня в навчаннях візьмуть участь винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter Typhoon, які базуються в Естонії.

Вишкіл НАТО Розлючений вовк стартував у країнах Балтії 01
Вишкіл НАТО Розлючений вовк стартував у країнах Балтії 02
Вишкіл НАТО Розлючений вовк стартував у країнах Балтії 03
Вишкіл НАТО Розлючений вовк стартував у країнах Балтії 04
Вишкіл НАТО Розлючений вовк стартував у країнах Балтії 05
Вишкіл НАТО Розлючений вовк стартував у країнах Балтії 06

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Rino Onix
    Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 2447
  • vidasik
    Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 5164Vot ne" jarosni volk "a avcarka mesto ego na manevrax Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 9782
  • Roman Podyu 5027fa4e
    Слышу топот оленей! Набегут и расскажут, как им это "все-равно". )
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини