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Карту з "російським" Кримом прибрали зі скульптури в Туреччині, - Джапарова. ФОТО

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Карта РФ з окупованим Кримом була зображена на створеному російською скульпторкою монументі в курортному місті Аланія.

Про це повідомила в Фейсбуці перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, скульптуру встановили в Аланії під час міжнародного фестивалю мистецтва. Її автор - скульпторка з Росії. Захоплений Крим було позначено на монументі як частину Російської Федерації.

"Дізнавшись про це, Міністерство закордонних справ України негайно вжило відповідних заходів. Консул України в Анталії Емір Рустамов 3 березня відвідав Аланію і звернувся до мера міста Адема Мурата Юджеля з проханням видалити недостовірну карту. Вдячні турецьким партнерам за миттєву реакцію", - написала Джапарова.

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Заступниця міністра зазначила, що тепер мистецтво не є інструментом політичного впливу і не вводить в оману жителів і гостей Аланії.

Карту з російським Кримом прибрали зі скульптури в Туреччині, - Джапарова 01
Карту з російським Кримом прибрали зі скульптури в Туреччині, - Джапарова 02

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Топ коментарі

  • Дмитро Хлопченко ae9eba52
    Здається то купка гіменця, може якут приїздив?
  • Ksenia VB
    Це фігура з трьох пальців чи що ?
  • Mykhailo Stepanov
    а что за скульптура? каменная *опа?))) так надо было только Крым спилить, а саму расею там и оставить...жопа и расея это ж абсолютно совместимые понятия))
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