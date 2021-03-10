Чергове самогубство в Києві: жінка вистрибнула з 22-го поверху. ВІДЕО+ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ.Оперативний" у Facebook.
"На місці працюють лікарі та правоохоронці. Деталі уточнюються", - сказано в повідомленні.
Як пише "Главком", місцеві жителі повідомили, що жінка загинула миттєво, вона впала на асфальт з 22 поверху. Також повідомляється, що у загиблої залишилися діти.
Фото: Київ Оперативний
Разом з тим, заступник директора департаменту МВС комунікацій із засобами масової інформації Ярослав Тракало в коментарі Українській правді підтвердив факт загибелі жінки.
"Так, зареєстрований такий випадок. Жінка, стрибнула, на смерть. 1968 року народження", - повідомив Тракало.
Він додав, що зараз на правоохоронці встановлюють особу загиблої.
Як повідомлялося раніше, увечері 9 березня в Святошинському районі Києва загинула неповнолітня дівчинка, яка випала з балкону багатоповерхівки.
18 лютого в столичну клініку "Охматдит" доставили 15-річного киянина, який наковтався таблеток.
Також, в останні дні в Україні фіксують збільшення кількості випадків падіння з висоти неповнолітніх. У тому числі 1 лютого у двох районах Києва випали з вікон багатоповерхівок дві 16-річні дівчини.
На наступний день, 2 лютого, загинула 17-річна дівчинка в результаті падіння з балкона 17 поверху київського будинку.
16 лютого столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 13-річної дівчини в результаті падіння з балкона 14 поверху житлового будинку в Дарницькому районі Києва.
17 лютого в цьому районі з 16 поверху впала 15-річна дівчина.