Новини Фото • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів. ФОТОрепортаж

12 46718
Співробітники Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ та фіскальної служби провели в Катеринівці і Золотому масштабні контрдиверсійні заходи.

Про це пресслужба МВС повідомляє у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні сказано, що на Луганщині відбулися одні з наймасштабніших оперативно-профілактичних контрдиверсійних заходів.

"У результаті:

✔️ оглянуто потенційно небезпечні ділянки за допомогою службових собак та безпілотних літальних засобів (дронів).

✔️ перевірено транспортні засоби на факт перевезення у них небезпечних предметів і речовин.

✔️ виявлено та затримано посібників терористів ОРЛО", - повідомили в МВС.

У заході брали участь військовослужбовці підрозділів спецпризначення Національної гвардії, співробітники Держприкордонслужби, Нацполіції, ВСП ЗСУ, СБУ та ДФС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обладнують уздовж лінії зіткнення на Донбасі додаткові вогневі позиції і збільшують кількість снайперів, - розвідка. ВIДЕО

"Під час відпрацювання було задіяно новітню бронетехніку, службових собак та безпілотні літальні прилади", - додали в МВС.

Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 01
Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 02
Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 03
Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 04
Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 05
Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 06
Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 07
Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 08
Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 09

Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів 10

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Владислав Носковский
    Катеринівка, доречі, проукраїнське містечко. У 2014 там самопроголосились дировці, то їх сцяним ганчір'ям погнали.
  • Павло Макаренко
    Бачу гарно вбрату,чудово оснащену,ситу аваківську гвардію.Посібників не бачу.
    (Певно,той "посібник" з того боку в тутешні магазини по водку й ковбасу ходив).
  • Анатолий Панасюк
    Ви не бачите посібників. І я їх не бачу. Але вони є, їх в Києві повно, як собак!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини