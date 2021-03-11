Пособників терористів затримали на Луганщині під час контрдиверсійних заходів. ФОТОрепортаж

Співробітники Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ та фіскальної служби провели в Катеринівці і Золотому масштабні контрдиверсійні заходи.

Про це пресслужба МВС повідомляє у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні сказано, що на Луганщині відбулися одні з наймасштабніших оперативно-профілактичних контрдиверсійних заходів.

"У результаті:

✔️ оглянуто потенційно небезпечні ділянки за допомогою службових собак та безпілотних літальних засобів (дронів).

✔️ перевірено транспортні засоби на факт перевезення у них небезпечних предметів і речовин.

✔️ виявлено та затримано посібників терористів ОРЛО", - повідомили в МВС.

У заході брали участь військовослужбовці підрозділів спецпризначення Національної гвардії, співробітники Держприкордонслужби, Нацполіції, ВСП ЗСУ, СБУ та ДФС.

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"Під час відпрацювання було задіяно новітню бронетехніку, службових собак та безпілотні літальні прилади", - додали в МВС.

















