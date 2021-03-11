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Воїни ОС на адмінмежі з окупованим Кримом тренуються шукати і знищувати диверсійно-розвідувальні групи ворога, - Наєв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим триває операція угруповання військ, яке підпорядковане Командуванню Об'єднаних сил Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зі зв'язків із громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

Задля успішного виконання завдань підрозділи, що утримують позиції на півдні України, щодня вдосконалюють свої вміння та навички в ході проведення занять з бойової підготовки, тренувань та навчань.

Також дивіться: Протидиверсійні резерви ОС тренувалися на півдні України реагувати на терористичні загрози і знищувати безпілотники ворога, - Наєв. ВIДЕО

- Головною метою цих заходів є підвищення рівня взаємодії Збройних Сил зі всіма складовими сил безпеки та оборони України. В першу чергу це стосується організації заходів з протидії диверсіям на потенційно небезпечних об’єктах інфраструктури, – наголосив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, тренування відбуваються в умовах, наближених до бойових як вдень, так і вночі.

- Впевнені та злагоджені дії, швидке реагування на зміни в обстановці показали здатність підрозділів до пошуку та знищення диверсійно-розвідувальних груп умовного противника в районі виконання завдань за призначенням, - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Воїни ОС на адмінмежі з окупованим Кримом тренуються шукати і знищувати диверсійно-розвідувальні групи ворога, - Наєв 01
Воїни ОС на адмінмежі з окупованим Кримом тренуються шукати і знищувати диверсійно-розвідувальні групи ворога, - Наєв 02
Воїни ОС на адмінмежі з окупованим Кримом тренуються шукати і знищувати диверсійно-розвідувальні групи ворога, - Наєв 03

Воїни ОС на адмінмежі з окупованим Кримом тренуються шукати і знищувати диверсійно-розвідувальні групи ворога, - Наєв 04

Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Генералы Наев и Забродский там?Это Супер Воины ОС на админгранице с оккупированным Крымом тренируются искать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы врага, - Наев - Цензор.НЕТ 40
  • Саша Киев
    цікаво коли це на короні з Кримом такий сосновий ліс виріс)))
  • Greta Kinuo
    армия сильная, но когда на верху в командование сепары и зрадокомандувач, толку от такой армии не будет
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