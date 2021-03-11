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Українські прикордонники затримали контрабандиста, який ніс із РФ два ящики зі спортивними голубами. Каже, що птахів знайшов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Учора прикордонники Сумського загону затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон з РФ в Україну з двома десятками голубів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Інформацію про знаходження невідомої особи поблизу державного кордону в районі населеного пункту Гаврилова Слобода, що у Середино-Будському районі, прикордонники отримали від місцевого жителя.

Прикордонний патруль, очолюваний дільничним інспектором прикордонної служби, негайно вибув до зазначеного місця та затримав правопорушника. Ним виявився 43-річний громадянин України, житель прикордоння. Чоловік ніс дві картонні коробки, в яких знаходилися 20 декоративних голубів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час огляду пернатих прикордонники звернули увагу на те, що птахи були окільцьовані. На кільцях вказані номери птахів, а також мітка RUS SRSG 2020, котора свідчить про належність до "Союзу російських спортсменів-голубоводів".

"Затриманий пояснив правоохоронцям, що нібито під час пошуку собаки, яка втекла від нього в напрямку кордону, заблукав, а ящики з декоративними голубами він просто знайшов.

Українські прикордонники затримали контрабандиста, який ніс із РФ два ящики зі спортивними голубами. Каже, що птахів знайшов 01

Однак, перевіривши ділянку кордону, прикордонники встановили, що чоловік незаконно перетнув російсько-український кордон з території України на територію Росії і назад.

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Виявлених птахів, імовірно, використовували в змаганнях. Зазначимо, що згідно з висновками орнітологів, за сприятливих умов голуби можуть дожити до 20-25 років, а деякі і більше", - повідомили у відомстві.

Українські прикордонники затримали контрабандиста, який ніс із РФ два ящики зі спортивними голубами. Каже, що птахів знайшов 02

Чоловіка затримано для з’ясування усіх обставин правопорушення. За незаконне перетинання державного кордону України йому загрожує адміністративна відповідальність відповідно до ст. 204-1 КУпАП. Його подальшу долю вирішуватиме суд.

Наразі правоохоронці вирішують питання, кому передати врятованих "крилатих спортсменів".

Українські прикордонники затримали контрабандиста, який ніс із РФ два ящики зі спортивними голубами. Каже, що птахів знайшов 03
Фото: Держприкордонслужба

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Топ коментарі

  • Vladimir T fd7dc273
    Ну вот, а вы говорите погранцы не работают. Какой там, нах, контрабас сигарет, топлива, леса и пр/ на десятки миллионов $ .... Голуби! Вот это тема! Медали всем!
  • Serge Coalminer 94e34c80
    Да тема..может это почтовые..врагу сведения переносить будут
  • Ирина Писковая
    Да не, это Медведчуку голубей нес, он теперь под "жесткими" санкциями... только так теперь с кумом общаться... да и не взломают почту...
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