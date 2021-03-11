Затримано керівницю управління Волинської ОДА, яка вимагала від підприємця $1,5 тис. за перемогу в конкурсі на перевезення пасажирів, - Нацполіція. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
За даними слідства, керівниця одного з управлінь вимагала неправомірну вигоду від підприємця, який займається пасажирськими перевезеннями. За 1500 доларів США вона гарантувала підприємцю перемогу в конкурсі на перевезення пасажирів на приміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування.
"Учора, 10 березня, у Луцьку поліцейські затримали правопорушницю після того, як вона отримала кошти. Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення керівниці управління облдержадміністрації про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", - підкреслюють правоохоронці.
Зазначається також, що за вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Під час досудового розслідування буде перевірятися причетність інших осіб до організації та функціонування цієї корупційної схеми.