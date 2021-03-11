СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено "товару" на 1,5 млн доларів США. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України в столиці заблокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті оптових партій наркотиків, психотропних і прекурсорів. За оперативними даними, щомісячний "прибуток" зловмисників становив майже 70 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході проведення 46-ти обшуків за місцями проживання учасників групи, їх транспортних засобах та у трьох нарколабораторіях, правоохоронці вилучили:

понад 100 кг підготовленого до продажу амфетаміну, MDMA PVP і метадону;

5 тонн сировини для виготовлення психотропів;

обладнання для виготовлення "товару";

300 тисяч доларів, 30 тисяч євро та 20 тисяч гривень, одержаних злочинним шляхом.

Загальна сума вилучених заборонених речовин становить понад 1,5 млн доларів за цінами "чорного ринку".

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"За попередньою версією досудового розслідування, до складу групи входило 14 мешканців столичного регіону. Нарколабораторії вони облаштували у трьох власних домоволодіннях на території Київської області. За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники виробляли понад 150 кг психотропів.

Для продажу готового товару ділки створили три інтернет-магазини. Авторизацію віртуальних послуг клієнти отримували за попередньою домовленістю через кол-центр учасників угруповання.

У межах контролю за вчиненням злочину задокументовано сім фактів збуту наркоділками великих партій амфетаміну та прекурсору "фенілнітропропену"", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали 9 організаторів і активних учасників групи відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення місцезнаходження і затримання інших зловмисників.

Наразі затриманим повідомлено про підозру: за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

За результатами слідства буде розглянуто питання щодо кваліфікації дій організаторів угруповання за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

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Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.





Фото: сайт СБУ