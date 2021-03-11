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СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено "товару" на 1,5 млн доларів США. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України в столиці заблокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті оптових партій наркотиків, психотропних і прекурсорів. За оперативними даними, щомісячний "прибуток" зловмисників становив майже 70 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході проведення 46-ти обшуків за місцями проживання учасників групи, їх транспортних засобах та у трьох нарколабораторіях, правоохоронці вилучили:

  • понад 100 кг підготовленого до продажу амфетаміну, MDMA PVP і метадону;
  • 5 тонн сировини для виготовлення психотропів;
  • обладнання для виготовлення "товару";
  • 300 тисяч доларів, 30 тисяч євро та 20 тисяч гривень, одержаних злочинним шляхом.

Загальна сума вилучених заборонених речовин становить понад 1,5 млн доларів за цінами "чорного ринку".

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СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено товару на 1,5 млн доларів США 01

"За попередньою версією досудового розслідування, до складу групи входило 14 мешканців столичного регіону. Нарколабораторії вони облаштували у трьох власних домоволодіннях на території Київської області. За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники виробляли понад 150 кг психотропів.

Для продажу готового товару ділки створили три інтернет-магазини. Авторизацію віртуальних послуг клієнти отримували за попередньою домовленістю через кол-центр учасників угруповання.

СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено товару на 1,5 млн доларів США 02

У межах контролю за вчиненням злочину задокументовано сім фактів збуту наркоділками великих партій амфетаміну та прекурсору "фенілнітропропену"", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали 9 організаторів і активних учасників групи відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення місцезнаходження і затримання інших зловмисників.

СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено товару на 1,5 млн доларів США 03

Наразі затриманим повідомлено про підозру: за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

За результатами слідства буде розглянуто питання щодо кваліфікації дій організаторів угруповання за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

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Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено товару на 1,5 млн доларів США 04
СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено товару на 1,5 млн доларів США 05
Фото: сайт СБУ

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Топ коментарі

  • ямамото кавасаки
    Вот это сила, сЭбЭу баклановское ловит наркоманов, а мУвЭдЭ авакинское ловит шпигунов, перераспределение понИМАшь полномочий! Это ж не три спецоперации просрать за один год в сфере безопасности страны, которые готовились совместно с иностранными партнерами, это ТОВАРА АЖ на 1,5 ляма пиндосских грн., вот будет что бубочке нюхнуть и всей слугоуродовской коМАНДЕ!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    - эт вы поторопились ))))
    СБУ заблокировала в Киеве мощную наркогруппировку: изъято "товара" на 1,5 млн долларов США - Цензор.НЕТ 1591

    (преЗЕ хоть догадывается о масштабах трагедии...личной))))
  • Денис Александров 84ff0fda
    вкусности какие))взял ложкой и за обе щоки)
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