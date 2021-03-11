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"Велике будівництво" оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше. ФОТОрепортаж

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Приймальні відділення в опорних лікарнях Запоріжжя реконструюють у межах президентської програми "Велике будівництво".

На офіційній Facebook-сторінці "Великого будівництва" оприлюднено фото реконструкції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що нова медична інфраструктура і нова техніка, якою будуть обладнані приймальні відділення в межах програми Президента Володимира Зеленського, дозволять прискорити процес допомоги хворим.

Так, на фото видно, що в обласному центрі повним ходом триває реконструкція приймального відділення лікарні №9.

Велике будівництво оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше 01
Велике будівництво оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше 02
Велике будівництво оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше 03
Велике будівництво оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше 04

Також в активній фазі процес реконструкції в обласній клінічній лікарні.

Велике будівництво оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше 05

У місті Василівка реконструюють приймальне відділення центральної районної лікарні.

Велике будівництво оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше 06

Нагадаємо, програма "Велике будівництво" передбачає капітальні інвестиції в інфраструктуру, зокрема - соціальну. Реконструкція приймальних відділень також входить до президентської програми.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.

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Топ коментарі

  • Rhodesian
    Зима прошла, - настало лето. Спасибо Бубочке за это.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    хотелось бы отчет за прошлый год
    там обещалось - 100 школ, 100 детсадов, 100 больниц, 100 бассейнов и 100 яхт )))
    (хоть по яхтам-бассейнам выполнили? ))))
  • Solomon c5c4359c
    Да и на кладбище не по грязюке ехать, тоже быстрее.
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