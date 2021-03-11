У Ніжині чоловік увірвався в квартиру і зарізав 23-річного хлопця на очах у матері, - поліція. ФОТО

У середу, 10 березня, в Чернігівській області чоловік убив 23-річного хлопця на очах у матері.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Вночі в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир міста Ніжина від ножового поранення помер 23-річний місцевий житель.

Оперативники встановили, що хлопець був удома і готувався відпочивати, як у двері постукав зловмисник. Він зухвало увірвався в квартиру і без жодних пояснень, у присутності матері загиблого, завдав хлопцеві удар ножем в область грудної клітки. Потерпілий помер за лічені секунди, до приїзду екстреної медичної допомоги.

Особистість зловмисника була швидко встановлена ​​- ним виявився 46-річний раніше судимий житель м.Ніжин. Він намагався втекти, але його затримали на вокзалі.

Мотиви скоєння вбивства поки не зрозумілі. В даний час вирішується питання про повідомленні останньому про підозру і обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.



