Новини Фото

У Ніжині чоловік увірвався в квартиру і зарізав 23-річного хлопця на очах у матері, - поліція. ФОТО

18 51552
У середу, 10 березня, в Чернігівській області чоловік убив 23-річного хлопця на очах у матері.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Вночі в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир міста Ніжина від ножового поранення помер 23-річний місцевий житель.

Оперативники встановили, що хлопець був удома і готувався відпочивати, як у двері постукав зловмисник. Він зухвало увірвався в квартиру і без жодних пояснень, у присутності матері загиблого, завдав хлопцеві удар ножем в область грудної клітки. Потерпілий помер за лічені секунди, до приїзду екстреної медичної допомоги.

Особистість зловмисника була швидко встановлена ​​- ним виявився 46-річний раніше судимий житель м.Ніжин. Він намагався втекти, але його затримали на вокзалі.

У Ніжині чоловік увірвався в квартиру і зарізав 23-річного хлопця на очах у матері, - поліція 01

Мотиви скоєння вбивства поки не зрозумілі. В даний час вирішується питання про повідомленні останньому про підозру і обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.

У Ніжині чоловік увірвався в квартиру і зарізав 23-річного хлопця на очах у матері, - поліція 02
У Ніжині чоловік увірвався в квартиру і зарізав 23-річного хлопця на очах у матері, - поліція 03

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Solomon c5c4359c
    Смайлики в угрозыске-это капец. Поколение Пепси.
  • Анна Федонюк 75394ec3
    народ озверел и сходит с ума - пора давать разрешение на оружие за слово "дурак" перестреляют друг друга.
  • Салаутдин
    та те еще ничего были..
    это смартфонисты -тиктокщики..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини