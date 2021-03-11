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Правоохоронці знайшли тіло 7-річної Марії Борисової, яку четверту добу розшукували на Херсонщині, - Нацполіція. ФОТО

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Правоохоронці знайшли тіло 7-річної Марії Борисової, яку четверту добу розшукували на Херсонщині, - Нацполіція. ФОТО
Поліцейські знайшли тіло розшукуваної дівчинки - Марії Борисової, яка 7 березня зникла в с. Щасливе Херсонської області.

Четверту добу поспіль поліцейські Херсонщини продовжували пошуки 7-річної жительки с. Щасливе Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Херсонської області.

Сьогодні під час повторного огляду території населеного пункту поліцейські виявили в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь тіло зниклої дитини.

Зараз встановлюється причина смерті дитини. Слідчо-розшукові дії тривають.

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Правоохоронці знайшли тіло 7-річної Марії Борисової, яку четверту добу розшукували на Херсонщині, - Нацполіція 01
Правоохоронці знайшли тіло 7-річної Марії Борисової, яку четверту добу розшукували на Херсонщині, - Нацполіція 02
Правоохоронці знайшли тіло 7-річної Марії Борисової, яку четверту добу розшукували на Херсонщині, - Нацполіція 03

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Топ коментарі

  • Нина Лабунская
    А в этом селе власть есть и кто эту "срань" избирает? Как в таком мусоре можно жить и какое же это "домовладение"? Это свалка...
  • Vlad Dre
    Охренеть, какая разруха...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    дива не сталось...
    бідне янголя...
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