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На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка". ФОТОрепортаж

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На 2021 рік заплановані відразу декілька великих проєктів з оновлення соціальної інфраструктури Чернігівської області, які будуть зроблені в рамках програми Президента "Велике будівництво".

Зокрема, близько 100 млн грн було виділено на створення і модернізацію приймально-діагностичних відділень опорних лікарень регіону, йдеться у звіті обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Роботи пройдуть на 9 об'єктах: Чернігівській обласній лікарні, міській лікарні Чернігова №2, Ніжинській міській лікарні, Прилуцькій центральній міській лікарні, Бахмацькій районній лікарні, Бобровицькій районній лікарні, Козелецькій районній лікарні, Новгород-Сіверській центральній районної лікарні, а також Корюківській районної лікарні.

На Чернігівщині в рамках Великого будівництва оновлять медустанови і заповідник Качанівка 01
На Чернігівщині в рамках Великого будівництва оновлять медустанови і заповідник Качанівка 02
На Чернігівщині в рамках Великого будівництва оновлять медустанови і заповідник Качанівка 03

Також дивіться: "Велике будівництво" оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше. ФОТОрепортаж

Крім цього, буде проведена реставрація національного історико-культурного заповідника "Качанівка". Ряд об'єктів парку, таких як палац і Георгіївська церква, буде відремонтовано, а фондосховища і виставкові зали будуть оснащені новітнім обладнанням.

Також пройде капітальний ремонт автомобільної дороги М-01 (частина міжнародної траси Е-95) Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, на реалізацію якого залучена кредитна допомога Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. Протяжність ділянки дороги, яку буде капітально відремонтовано, становить 80 км, з них 37 км - в Чернігівській області. Загальна вартість проєкту складе близько 5 млрд грн.

Як заявляв раніше заступник керівника Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, в планах на 2021 рік - оновлення 177 приймальних відділень по всій Україні.

Топ коментарі

  • Олег Беляков 1ee72182
    о, отличный проект. Еще бы гостиницы построили или нормально организовали сдачу флигелей и квартир для туристов. Потому что хотя маршрут Прилуки-Тростянец-Качановка- отличный и оставляет массу прекрасных воспоминаний, но остановиться там совершенно негде.
    и дороги ужасные..

    качановка
    На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка" - Цензор.НЕТ 7756
  • КузьмичUA
    На Черниговщине в рамках "Большой стройки" обновят медучреждения и заповедник "Качановка" - Цензор.НЕТ 8702 "Качановка" - это не тот ли "заповедник" в котором звиздЮля "отдыхала"?
  • Олег Беляков 1ee72182
    тростянец
    На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка" - Цензор.НЕТ 3244
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