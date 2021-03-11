На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка". ФОТОрепортаж
Зокрема, близько 100 млн грн було виділено на створення і модернізацію приймально-діагностичних відділень опорних лікарень регіону, йдеться у звіті обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
Роботи пройдуть на 9 об'єктах: Чернігівській обласній лікарні, міській лікарні Чернігова №2, Ніжинській міській лікарні, Прилуцькій центральній міській лікарні, Бахмацькій районній лікарні, Бобровицькій районній лікарні, Козелецькій районній лікарні, Новгород-Сіверській центральній районної лікарні, а також Корюківській районної лікарні.
Крім цього, буде проведена реставрація національного історико-культурного заповідника "Качанівка". Ряд об'єктів парку, таких як палац і Георгіївська церква, буде відремонтовано, а фондосховища і виставкові зали будуть оснащені новітнім обладнанням.
Також пройде капітальний ремонт автомобільної дороги М-01 (частина міжнародної траси Е-95) Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, на реалізацію якого залучена кредитна допомога Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. Протяжність ділянки дороги, яку буде капітально відремонтовано, становить 80 км, з них 37 км - в Чернігівській області. Загальна вартість проєкту складе близько 5 млрд грн.
Як заявляв раніше заступник керівника Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, в планах на 2021 рік - оновлення 177 приймальних відділень по всій Україні.