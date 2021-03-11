Пожежу на Броварському проспекті в Києві ліквідовано, - ГСЧС (оновлено). ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло о 13:56.
"По прибуттю перших бойових розрахунків було встановлено, що горить 2-поверховий дерев'яний будинок, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані будівлі. Пожежні вже приступили до гасіння пожежі, яке ускладнюється тим, що основні конструкції будівель дерев'яні та ними досить швидко поширюється вогонь", - йдеться в повідомленні ДСНС.
Площа пожежі становить 300 кв. м. На місці події працює 26 рятувальників особового складу та 6 од. техніки.
Станом на 15:20, пожежу в двох дерев'яних двоповерхових будинках в Дніпровському районі локалізовано на площі 300 кв.м. Жертв і постраждалих немає. Триває гасіння. Станом на 15.56 пожежу ліквідовано.