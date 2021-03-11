На Одещині за систематичне хабарництво затримано військовослужбовця Подільського прикордонного загону, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила заступника керівника одного з відділів Подільського прикордонного загону Державної прикордонної служби на систематичному отриманні хабарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ в Одеській області.

За попередньою версією слідства, чиновник налагодив корупційний механізм отримання грошей від громадян за нестворення штучних перешкод під час перевезення товарів народного споживання територією прикордонного району.

Правоохоронці затримали прикордонника поблизу робочого місця після передачі чергової суми хабаря за безперешкодне переміщення в контрольованій прикордонній зоні п'яти автомобілів з товарами народного споживання. Раніше було задокументовано ще один факт отримання зловмисником хабаря.

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У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Зараз тривають слідчі дії. Перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності інших осіб.