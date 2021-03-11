Новини Фото • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

У зоні ООС виявлено безпілотник російського виробництва з наклейкою ФСБ РФ, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

11 90323
Під час інженерної розвідки в зоні проведення ООС військові виявили ворожий безпілотник російського виробництва з наклейкою ФСБ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

У зоні ООС виявлено безпілотник російського виробництва з наклейкою ФСБ РФ, - Офіс генпрокурора 01

"Під час інженерної розвідки в зоні проведення ООС на території Донецької області військові виявили безпілотне повітряне судно, яке використовувалося представниками незаконних збройних формувань РФ для збору інформації про Збройні Сили України.

У зоні ООС виявлено безпілотник російського виробництва з наклейкою ФСБ РФ, - Офіс генпрокурора 02

Під час огляду безпілотного повітряного судна на пошкодженій акумуляторної батареї виявлено ​​голографічну наклейку з написом "ФСБ РФ 704". За попередніми даними, виявлений апарат виготовлений російським виробником "ZALA AERO", - сказано в повідомленні.

У зоні ООС виявлено безпілотник російського виробництва з наклейкою ФСБ РФ, - Офіс генпрокурора 03

Читайте також: Українські воїни оперативно подавили безпілотник ворога на Донбасі, за добу - дев'ять порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС

У зоні ООС виявлено безпілотник російського виробництва з наклейкою ФСБ РФ, - Офіс генпрокурора 04

Вилучені предмети як речовий доказ долучено до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за фактом захоплення заручників, вчинення терористичного акту, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності і порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 147, ч. Ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 372, ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Довідка: група компаній "ZALA AERO" - російський розробник і виробник безпілотних повітряних систем і мобільних комплексів, які здатні заглиблюватися на кілька десятків кілометрів у бік позицій противника.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Вывсёврёти - он просто уволился и заблудился В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5958
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ихтамнет ? и беспилотник - мираж? да???
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и вообще - фейк - не верьте глазам своим! В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8499 специально ВСУ подкинула...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини