На Волині на хабарі 42 тис. грн за сприяння контрабанді сигарет з Білорусі затримано прикордонника, - ДПСУ. ФОТО

На Волині затримано інспектора Луцького прикордонного загону, пов'язаного з контрабандою з Білорусі в Україну сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонник вимагав та отримав хабар у розмірі 42 тис. грн за сприяння в незаконному переміщенні тютюнових виробів з Білорусі в Україну поза пунктами пропуску.

Військовослужбовця затримали в смт Заболоття Ратнівського району Волинської області.

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Зараз тривають невідкладні слідчі дії.