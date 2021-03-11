На Волині на хабарі 42 тис. грн за сприяння контрабанді сигарет з Білорусі затримано прикордонника, - ДПСУ. ФОТО
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На Волині затримано інспектора Луцького прикордонного загону, пов'язаного з контрабандою з Білорусі в Україну сигарет.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Прикордонник вимагав та отримав хабар у розмірі 42 тис. грн за сприяння в незаконному переміщенні тютюнових виробів з Білорусі в Україну поза пунктами пропуску.
Військовослужбовця затримали в смт Заболоття Ратнівського району Волинської області.
Зараз тривають невідкладні слідчі дії.