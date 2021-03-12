Мій автомобіль відкрили і намагалися встановити прослушку, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО
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Агент НАБУ Євген Шевченко розповів, що в його автомобіль намагалися встановити обладнання для прослуховування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шевченко повідомив у Facebook.
"Якісь олені відкрили мій автомобіль і намагалися встановити обладнання для стеження і прослуховування, але робили це настільки незграбно, що залишили шматок дроту на найвиднішому місці", - зазначив агент НАБУ.
"Поки не знаю, від кого це привіт - від Єрмака чи Авакова, але скоро дізнаємося", - додав Шевченко.