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Мій автомобіль відкрили і намагалися встановити прослушку, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

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Агент НАБУ Євген Шевченко розповів, що в його автомобіль намагалися встановити обладнання для прослуховування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шевченко повідомив у Facebook.

"Якісь олені відкрили мій автомобіль і намагалися встановити обладнання для стеження і прослуховування, але робили це настільки незграбно, що залишили шматок дроту на найвиднішому місці", - зазначив агент НАБУ.

"Поки не знаю, від кого це привіт - від Єрмака чи Авакова, але скоро дізнаємося", - додав Шевченко.

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Мій автомобіль відкрили і намагалися встановити прослушку, - агент НАБУ Шевченко 01

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Ну не всі мають твої звички. 😊
  • Андрей Андрийко
    Сейчас провода не нужны!!! Не трынди!!!!
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Наверное, придется сменить версию. С прослушки- на бомбу. Мій автомобіль відкрили і намагалися встановити прослушку, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4477
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