Т.в.о. ректора одного з вишів Черкащини за хабар "гарантував" незаконну передачу 15 га землі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила тимчасового виконувача обов'язків ректора одного з університетів у Черкаській області на отриманні хабаря за угоду із землею освітнього закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що керівник вишу організував корупційний механізм отримання грошей від директора аграрної компанії. За неправомірну вигоду він "гарантував" підприємцю передати у користування 15 га землі на території міста без відповідних дозвільних документів.

Правоохоронці затримали посадовця у робочому кабінеті під час одержання всієї суми хабаря.

За попередніми даними досудового розслідування, чиновник планував регулярно отримувати "данину" від комерсанта. Перевіряється інформація щодо одержання зловмисником неправомірної вигоди з кількох інших орендарів земель університету.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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