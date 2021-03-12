Т.в.о. ректора одного з вишів Черкащини за хабар "гарантував" незаконну передачу 15 га землі, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Встановлено, що керівник вишу організував корупційний механізм отримання грошей від директора аграрної компанії. За неправомірну вигоду він "гарантував" підприємцю передати у користування 15 га землі на території міста без відповідних дозвільних документів.
Правоохоронці затримали посадовця у робочому кабінеті під час одержання всієї суми хабаря.
За попередніми даними досудового розслідування, чиновник планував регулярно отримувати "данину" від комерсанта. Перевіряється інформація щодо одержання зловмисником неправомірної вигоди з кількох інших орендарів земель університету.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.