Плавкран, що прибув зі Стамбула, уже перевіз 1,6 тис. металоконструкцій для будівництва моста через Дніпро. ФОТО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг Запорізької області.
На будівництві вантового моста (споруди № 10 Автотранспортної магістралі через р. Дніпро у Запоріжжі) вже змонтовані дві монтажні опори та одну тимчасову опору, на які в подальшому будуть монтувати секції прогонової будови моста.
Монтажна опора №4, вагою 357 тонн, була змонтована першою. За дві ходки LK-800 також перевіз монтажну опору МО-1 і тимчасову ВО-2. Ще за одну ходку він перевіз 500 т елементів металоконструкцій прогонової будови в прогоні 6-7 споруди №10.
"Всі металоконструкції LK-800 доставляє до вантового моста з будівельного майданчику № 1, що в районі Кривої бухти. Відстань транспортування - приблизно 7 км в один бік", - йдеться в повідомленні.
Загалом плавкран пройшов 30 км Дніпром.
У Службі автомобільних доріг Запорізької області зазначили, що LK-800 у класі компактних річкових кранів з низькою осадкою є найпотужнішим у Європі. Вантажопідйомність плавучого крана після модернізації становить 800 т. Вага - приблизно 3 тис. т. Водночас LK-800 може працювати і на мілині: для проходу річковим мілководдям біля крана істотно знижена осадка, з максимальною вантажопідйомністю разом з баластом вона становить 2 метри. Для проходу під мостами зменшена висота при транспортуванні.
Від Кривої бухти до місця монтажу відстань становить приблизно 7 км. Це перший випадок в історії України, коли конструкції транспортуються плавкраном річкою на таку значну відстань.
Нагадаємо, запорізькі мости до недавнього часу були одним з найбільших довгобудів України. У 2020 році їх добудова була включена в програму президента "Велике будівництво", а завершити весь комплекс робіт Укравтодор планує вже цього року. Напередодні заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко звернувся до міської влади Києва з пропозицією віддати на баланс держави недобудований столичний Подільсько-Воскресенський міст, оскільки Укравтодор може зробити його повністю за один будівельний сезон.