Проведено спецоперацію із затримання банди, що спеціалізувалася на викраденні, катуваннях і здирництві коштів з вихідців з арабських країн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники управління протидії груповій та етнічній злочинності Департаменту карного розшуку Нацполіції отримали інформацію про діяльність групи осіб, які "спеціалізувалися" на викраденні і катуваннях, а також вимаганні великих сум у вихідців з арабських країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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"Зокрема, встановлено, що вони скоїли низку злочинів щодо іноземця, із яким були наглядно знайомі. На Позняках у Києві вони насильно посадили його в автомобіль, привезли у підвальне приміщення на території гаражного кооперативу в Оболонському районі столиці, де били та знущалися. Усе це вони знімали на відео для подальшого шантажу. Згодом відібрали ключі від його автомобіля та квартири, де забрали 40 тисяч доларів США. Відібравши ще 5000 доларів США та мобільні телефони безпосередньо у потерпілого, вони відпустили чоловіка із вимогою передати їм 100 тисяч доларів США. При цьому погрожували фізичною розправою і шантажем", - наголошують правоохоронці.

Також повідомляється, що документування злочинної діяльності фігурантів тривало кілька місяців. Оперативники Департаменту карного розшуку, представники оперативних служб Нацполіції, слідчі Головного слідчого управління під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора встановили, що до складу групи входили іноземці віком від 26-ти до 35-ти років. Здобувши докази їхньтої причетності до правопорушення, поліцейські спланували спецоперацію для затримання фігурантів.

Вчора, 11 березня, за підтримки спецпризначенців поліції Києва і бійців КОРДу учасників злочинного угруповання затримали та провели обшуки за місцями їхнього проживання та в автомобілях, а також у спеціально підготовленому місці для утримання потерпілих. У результаті вилучено речові докази, а також п’ять автомобілів преміумкласу.













Трьом чоловікам оголошено підозру. Двом із них судом уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, засідання щодо обрання запобіжного заходу їх спільнику відбудеться сьогодні.

"Дії фігурантів на цей час кваліфіковані за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 187 (Розбій) та ст. 189 (Вимагання). Після надходження висновків судово-медичної експертизи щодо ступеню тілесних ушкоджень, які отримав потерпілий внаслідок знущань, події буде надана додаткова правова кваліфікація", - додали в Нацполіції.