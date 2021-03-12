СБУ на Рівненщині запобігла контрабанді бурштину на суму близько 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала в Рівненській області контрабанду нелегально видобутого бурштину-сирцю.

Під час обшуків у ділків вилучено 260 кг "сонячного каменю" на суму майже 2 млн грн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт СБУ.

За оперативною інформацією, виявлений товар зловмисники планували контрабандно переправити до однієї з країн Східної Азії.

За попередніми даними слідства, незаконний бізнес організували троє мешканців райцентру Сарни. Ділки нелегально видобували бурштин-сирець для реалізації на чорному ринку, у тому числі іноземним "замовникам". Частину товару для перепродажу вони скуповували в інших учасників тіньового промислу.

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Під час обшуків за місцями проживання та в підсобних приміщеннях організаторів протиправної діяльності правоохоронці вилучили:

понад 260 кг бурштину великих фракцій;

2 мотопомпи кустарного виробництва;

інше знаряддя, призначене для незаконного видобутку янтаря.







У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення правопорушників до відповідальності.

Блокування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

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