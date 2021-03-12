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Чиновника Державної продовольчо-зернової корпорації затримано на хабарі 35 тис. дол. від підлеглого, - ДБР. ФОТОрепортаж

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Державним бюро розслідувань виявлено системну корупційну схему в АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", засновником якої є держава в особі Кабінету Міністрів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Чиновника Державної продовольчо-зернової корпорації затримано на хабарі 35 тис. дол. від підлеглого, - ДБР 01

Оперативними працівниками ДБР встановлено, що керівною ланкою Корпорації запроваджено механізм вимагання неправомірної вигоди від підпорядкованих підрозділів за продовження перебування на посаді їхніх керівників.

В ході досудового розслідування задокументовано факт вимагання керівником одного з департаментів Корпорації неправомірної вигоди в розмірі 35 000 доларів США від директора однієї з філій Товариства за забезпечення подальшого перебування його на посаді директора філії.

Чиновника Державної продовольчо-зернової корпорації затримано на хабарі 35 тис. дол. від підлеглого, - ДБР 02
Чиновника Державної продовольчо-зернової корпорації затримано на хабарі 35 тис. дол. від підлеглого, - ДБР 03

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Чиновника Державної продовольчо-зернової корпорації затримано на хабарі 35 тис. дол. від підлеглого, - ДБР 04

12 березня чиновника затримано під час одержання хабаря в сумі 35 000 доларів.

Чиновника Державної продовольчо-зернової корпорації затримано на хабарі 35 тис. дол. від підлеглого, - ДБР 05

Чиновника Державної продовольчо-зернової корпорації затримано на хабарі 35 тис. дол. від підлеглого, - ДБР 06

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Чиновника Державної продовольчо-зернової корпорації затримано на хабарі 35 тис. дол. від підлеглого, - ДБР 07

Вирішується питання повідомлення про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Топ коментарі

  • Вальд Ще
    Мля, і хочу так!
  • Вальд Ще
    За місяць випустять. Віддасть 70 Кбаксів.
  • Владимир Иванец
    Ты, похоже, про Татарова с Микитасем еще не читал... Или просто неисправимый оптимист?
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