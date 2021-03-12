10-річна Ніколь Князєва встановила близько 30-ти рекордів у спорті і з легкістю перевиконує нормативи спецпризначенців різних країн світу. ФОТОрепортаж

Українська дівчинка-унікум Ніколь Князева - "міцний хребет світу". Вона підтягується на поперечині 2800 разів за дві години та ще 5 тисяч може відтиснутись від підлоги за той же час. А ще стає в гімнастичний місток, тримаючи за спиною більшу за власну вагу гирю, і з такою ж легкістю може піднятись з цього положення у вихідну стійку. Всі ці і ще приблизно тридцять подібних спортивних досягнень десятирічної киянки Ніколь Князєвої офіційно зареєстровані як національні та світові рекорди, яких ще ніхто у світі не робив і, швидше за все, не зможе повторити.

Її унікальними здібностями сьогодні всерйоз зацікавилось вітчизняне оборонне відомство та інші силові структури нашої держави, адже для них вона є не лише показником досконалості, а й унікальним та наймолодшим в Україні тренером з воркауту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на armyinform.

"У неї дійсно унікальні та ще неповністю розкриті здібності до спорту. Тим паче, що після першої перемоги на змаганнях з гімнастики вона твердо вирішила, що саме це потрібно їй у житті. Вона може зробити те, чого у світі жоден гімнаст чи цирковий акробат не робив. Гадаю, у неї велике майбутнє", — розповів батько Ніколь, перший віцепрезидент Національної федерації військово-прикладного хортингу України Василь Князєв.

Батько зайнявся вихованням і загартуванням доньки, коли їй було приблизно три роки. Він допоміг зміцнити її судинну й імунну системи, поступово розвивав моторику і координацію рухів, займався психологічним розвитком.

"Приблизно чотири роки я працював над фізіологічним розвитком Ніколь, аби їй легше було в майбутньому працювати з фізичними навантаженнями. У сім років вона почала займатись спортом, і вже за три місяці активних тренувань виграла свої перші змагання, а точніше — чемпіонат світу з воркауту серед дорослих. Ніколь підтягнулась на поперечині 14 разів з додатковою вагою на собі 6 кілограмів. Тоді вона встановила три світові рекорди, а вже за рік стала майстром спорту міжнародного класу з воркауту й вирішила, що потрібно активно розвивати цей вид спорту серед ровесників", - підкреслює її батько.

У це важко повірити, та ще до навчання в школі Ніколь почала опановувати іноземні мови і знайомитись з програмою початкових класів. Але через напружений повсякденний графік і тренування дівчинка перейшла на дистанційне навчання за програмою української міжнародної школи.

"Ніколь чудово засвоює навчальну програму, практично з усіх предметів має відмінні результати. А як вона грає на фортепіано та співає! Все, що вмію і знаю, передаю їй, інші здібності в неї розвиваються в процесі навчання та тренування", - додав чоловік.

Водночас із силовими вправами воркауту, Ніколь почала активно займатись рукопашним боєм, самбо, дзюдо і карате. Влітку опанувала вітрильний спорт, а також веслування на байдарках та каное. Загалом наразі займається більш ніж 30-ма видами спорту.

Дівчинці це все подобається, практично в усіх єдиноборствах чи інших видах спорту вона перемагає однолітків, навіть трохи старших за себе. Згодом стала першою натхненницею створення в Україні дитячого воркауту. Адже майже два роки знадобилося для залучення дітей до силової гімнастики після того, як дівчинка надала пропозиції організаторам Міжнародної федерації воркауту щодо створення дитячого напрямку в цьому виді спорту.

Якось Василь Князєв проаналізував і зібрав докупи спортивні нормативи спецназу з різних країн світу: США, Ізраїлю, Німеччини, Китаю, Індії, держав Аравійського півострова. Заради цікавості вже за кілька днів вирішив з дочкою теж пройти ці нормативи. Як виявилось, Ніколь перевиконує їх! А цього року за активну співпрацю й постійну участь у змаганнях з військовими спецпризначенцями, Командування ССО ЗСУ нагородило Ніколь Князєву почесним беретом.

Нині Князєв працює над створенням і впровадженням у великий спорт номінації "Найміцніший хребет", адже практикою підтверджено: людський організм може набагато більше, ніж ми уявляємо. Наприклад, Ніколь може підняти, перенести чи перемістити вагу, вдвічі чи втричі більшу за неї саму.

Буквально кілька тижнів тому Ніколь Князєва разом із міжнародною експедиційної групою "Загартовані війною" піднялась на найвищу точку України — гору Говерла у двадцятиградусний мороз і шквальний вітер. Аби впевнитись наперед, що дочка підкорить Говерлу, батько тренував та готував її до цього сходження цілий тиждень. І Ніколь нарівні з дорослими зробила це без надмірних зусиль.

"У мене є мрія — здобути перемогу на Олімпійських іграх та гордо підняти прапор України на найвищому спортивному п’єдесталі планети. Уже за чотири роки зможу взяти участь у юнацькій Олімпіаді, адже тоді мені виповниться чотирнадцять. Наразі посилено готуюсь до цього, але не забуваю робити уроки", — усміхається десятирічна Ніколь.

"Перемогу неможливо купити. Її завойовують серцем, розумом, честю і совістю у коктейлі з мужністю, відвагою й силою волі! Тільки так можна досягти висот та збагнути незбагненне", - додала вона.