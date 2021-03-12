"Слуга народу" Арахамія приїхав до президента і припаркувався просто на пішохідному переході. ФОТОрепортаж

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїхав до офісу президента і припаркував свій автомобіль прямо на пішохідному переході.

Про це журналіст Михайло Ткач написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїхав в офіс президента "слуги народу" Зеленського і припаркувався прямо на пішохідному переході для народу просто під світлофором", - написав Ткач, виклавши відповідні фото.

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