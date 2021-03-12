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"Слуга народу" Арахамія приїхав до президента і припаркувався просто на пішохідному переході. ФОТОрепортаж

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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїхав до офісу президента і припаркував свій автомобіль прямо на пішохідному переході.

Про це журналіст Михайло Ткач написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїхав в офіс президента "слуги народу" Зеленського і припаркувався прямо на пішохідному переході для народу просто під світлофором", - написав Ткач, виклавши відповідні фото.

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Слуга народу Арахамія приїхав до президента і припаркувався просто на пішохідному переході 01
Слуга народу Арахамія приїхав до президента і припаркувався просто на пішохідному переході 02
Слуга народу Арахамія приїхав до президента і припаркувався просто на пішохідному переході 03
Слуга народу Арахамія приїхав до президента і припаркувався просто на пішохідному переході 04

Керівник фракції Слуга народа Давид Арахамія приїхав в офіс президента "слуги народа" Зеленського і запаркувався просто на пішоходному переході для народа просто під світлофором.

Опубликовано Mykhailo Tkach Пятница, 12 марта 2021 г.

Топ коментарі

  • Гельдрих
    и где эвакуатор? полиция где? аууу!!!!! или этим скотам все можно?
  • Iv Zhip 49dc9d16
    "Слуга народа" Арахамия приехал к президенту и запарковался прямо на пешеходном переходе - Цензор.НЕТ 8474
  • Юрий Васильевич e5e9883f
    Для обезьяны это норм.
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