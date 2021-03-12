Новини Фото

Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1. ФОТОрепортаж

24 17498
Пошкоджений 10 березня у Василькові літак виявився модернізованим винищувачем МіГ-29МУ1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал.

За оприлюдненими знімкам вдалося встановити, що літак має бортовий номер 08, саме його передавали влітку 2018 року в 40 бригаду тактичної авіації.

Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1 01
Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1 02
Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1 03

Читайте: На аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації автомобіль зіткнувся з військовим літаком, - ВК "Центр"

Нагадаємо, 10 березня на аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації ЗСУ сталося зіткнення автомобіля з військовим літаком. Інцидент стався в темний час доби, коли літак буксирували на авіаційну стоянку після завершення льотної зміни. В результаті зіткнення літака з автомобілем сталося загоряння, яке швидко локалізували.

ДТП призвело до пошкоджень двигуна літака й інших агрегатів бойової машини.

Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1 04

Водієві автомобіля, який отримав травми, надана кваліфікована перша медична допомога, стан задовільний, він перебуває під опікою лікарів.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Oleg Demchenko
    А що робила евробляха на військовому об'єкті? Це такий рівень звіздєца у ЗСУ?
  • дмитрий иванов 527db324
    Элементарных мер безопасности нет, а наши фельдмаршалы уже об F-35 разогнались мечтать. Интересно за чей счёт ремонт будут производить?
  • константен
    Номер авто интересный.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини