Пошкоджений у Василькові літак виявився модернізованим МіГ-29МУ1. ФОТОрепортаж

Пошкоджений 10 березня у Василькові літак виявився модернізованим винищувачем МіГ-29МУ1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал.

За оприлюдненими знімкам вдалося встановити, що літак має бортовий номер 08, саме його передавали влітку 2018 року в 40 бригаду тактичної авіації.







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Нагадаємо, 10 березня на аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації ЗСУ сталося зіткнення автомобіля з військовим літаком. Інцидент стався в темний час доби, коли літак буксирували на авіаційну стоянку після завершення льотної зміни. В результаті зіткнення літака з автомобілем сталося загоряння, яке швидко локалізували.

ДТП призвело до пошкоджень двигуна літака й інших агрегатів бойової машини.

Водієві автомобіля, який отримав травми, надана кваліфікована перша медична допомога, стан задовільний, він перебуває під опікою лікарів.