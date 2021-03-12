У США українські екіпажі катерів типу "Айленд" пройшли навчання з боротьби за живучість, - ВМСУ. ФОТОрепортаж

У місті Балтимор, США, тривають планові заняття з екіпажами катерів типу "Айленд", які проходять додаткову підготовку перед передачею катерів українським ВМС. Цього разу військові моряки відпрацьовували навчання з боротьби за живучість, які входять у програму підготовки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

Під час тренування були задіяні рятувальні плоти і костюми відповідної комплектації катерів типу "Айленд". Подібні костюми входять у стандартне оснащення катерів поряд із протипожежними костюмами та іншим обладнанням, необхідним під час боротьби з можливими ушкодженнями корабля в бойових умовах.

Слід зауважити, що система підготовки по боротьбі за живучість корабля, яка використовується в українських ВМС аналогічна подібним системам у флотах провідних держав-членів НАТО.