Порівняльна таблиця вакцин, Росія і Тwitter, крадіжка історії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

... все що вкрадено непосильною працею

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ підтверджує спецоперацію на об'єктах Glusco: Задокументовано масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів і ухилення від сплати податків на 240 млн грн

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я сказав, що буде багато цікавих речей", - Данілов про обшуки в мережі АЗС, яку пов'язують з Медведчуком

Професійні дії

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс президента просив заступника директора британської розвідки Лоуренса і посла Сіммонс зупинити вихід фільму про Вагнергейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фільм Христо Грозєва про Вагнергейт - що це буде, коли вийде, як це вдарить по Путіну, Зеленському та Єрмаку

Понеділок - день важкий

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гордон: "У керівництві України - зрадники". ВIДЕО

Не той рівень

Коли не маєш власної історії, то вічно намагаєшся вкрасти чужу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всесвітній економічний форум видалив фрагмент статті, в якому княгиня Ольга згадувалася як "основоположниця сучасної Росії"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії

...намолила

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Росія і Тwitter

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