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Порівняльна таблиця вакцин, Росія і Тwitter, крадіжка історії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Порівняльна таблиця вакцин, Росія і Тwitter, крадіжка історії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

... все що вкрадено непосильною працею

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ підтверджує спецоперацію на об'єктах Glusco: Задокументовано масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів і ухилення від сплати податків на 240 млн грн

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я сказав, що буде багато цікавих речей", - Данілов про обшуки в мережі АЗС, яку пов'язують з Медведчуком

Порівняльна таблиця вакцин, Росія і Тwitter, крадіжка історії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Професійні дії

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс президента просив заступника директора британської розвідки Лоуренса і посла Сіммонс зупинити вихід фільму про Вагнергейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фільм Христо Грозєва про Вагнергейт - що це буде, коли вийде, як це вдарить по Путіну, Зеленському та Єрмаку

Порівняльна таблиця вакцин, Росія і Тwitter, крадіжка історії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Понеділок - день важкий

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гордон: "У керівництві України - зрадники". ВIДЕО

Порівняльна таблиця вакцин, Росія і Тwitter, крадіжка історії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Не той рівень

Порівняльна таблиця вакцин, Росія і Тwitter, крадіжка історії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Коли не маєш власної історії, то вічно намагаєшся вкрасти чужу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всесвітній економічний форум видалив фрагмент статті, в якому княгиня Ольга згадувалася як "основоположниця сучасної Росії"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії

Порівняльна таблиця вакцин, Росія і Тwitter, крадіжка історії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

...намолила

Порівняльна таблиця вакцин, Росія і Тwitter, крадіжка історії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Порівняльна таблиця

Порівняльна таблиця вакцин, Росія і Тwitter, крадіжка історії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Росія і Тwitter

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Сравнительная таблица вакцин, Россия и Тwitter, воровство истории. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6321
  • саша паламарчук
    Сравнительная таблица вакцин, Россия и Тwitter, воровство истории. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4862
  • Люцифер
    Сравнительная таблица вакцин, Россия и Тwitter, воровство истории. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7501
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