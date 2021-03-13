Росіянин, який отримав заборону на в'їзд в Україну, намагався підкупити прикордонників у пункті пропуску "Запоріжжя", - ДПСУ. ФОТО

Під час складання постанови про заборону в'їзду в Україну терміном на три роки громадянин РФ запропонував прикордонникам 2100 доларів США за безперешкодний пропуск через державний кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"Сьогодні в пункті пропуску для міжнародного повітряного сполучення "Запоріжжя" під час оформлення рейсу "Мінськ-Запоріжжя" було виявлено громадянина РФ, 1991 року народження, який порушив порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї", - підкреслюють прикордонники.

"Під час складання постанови про заборону в'їзду в Україну громадянин РФ запропонував прикордонникам кошти в розмірі 2100 доларів США за безперешкодний пропуск через державний кордон. Військовослужбовиця від неправомірної винагороди відмовилася і повідомила чоловікові про кримінальну відповідальність, а також викликала співробітників Національної поліції. У діях громадянина РФ вбачаються ознаки кримінального злочину, передбаченого статтею 369 КК (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі). Крім того, росіянин не зможе потрапити в Україну упродовж трьох років, про що складено відповідний протокол", - додали в Держприкордонслужбі.

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