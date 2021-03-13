МЗС України представило пріоритети публічної дипломатії на 2021-2025 роки. ФОТОрепортаж

Команда Міністерства закордонних справ України та Українського інституту показала представництвам дипломатичних місій, а також міжнародних організацій і фондів пріоритети публічної дипломатії на 2021-2025 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Презентація під назвою "Публічна дипломатія МЗС 2.0": Посилення голосу України в складних умовах гібридних загроз" відбулася в будинку митрополита на території Національного заповідника "Софія Київська".

Команда МЗС представила українським іноземним партнерам ключові елементи стратегії публічної дипломатії нашої країни, її цілі і завдання. Низку проєктів було представлено, виходячи із стратегічних напрацювань - на культурному, гастрономічному, цифровому, експертному та науково-освітньому напрямках.

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"Зміцнення комунікаційних спроможностей, посилення компетенцій дипломатів і розвиток напряму публічної дипломатії є надзвичайно важливим в умовах нових зовнішніх викликів та цифровізації світу. Попри триваючу російську агресію і окупацію Криму ми прагнемо розкрити себе світові як країну надзвичайних людей, можливостей, динаміки і унікальної природи. Країну, яка прагне до членства в ЄС і НАТО і надзвичайно швидкими темпами реформує майже всі сфери життя", - зазначила Джапарова.











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