"Слуги народу" збираються на з'їзд. Територію посилено охороняє поліція, - ЗМІ. ФОТО

Сьогодні, 13 березня, в КВЦ "Парковий" у Києві відбудеться з'їзд партії "Слуга народу". Наразі депутатів пропускають за перепустками.

Територію виставкового центру посилили поліцією і Нацгвардією, про що свідчать фото, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Всередині приміщення стоять металеві рамки, чергують співробітники управління державної охорони.





Раніше в ефірі телеканалу Україна 24 нардепка фракції Євгенія Кравчук заявила, що на з'їзді очікують президента Володимира Зеленського. Вона зазначила, що зміни в керівництві "Слуги народу" не заплановані.

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"Я не відкидаю, що вони будуть пізніше, після з'їзду. Але на самому з'їзді якихось таких відставок, як ви кажете, я думаю, що не буде. Але очікуємо на приїзд президента на завтрашній з'їзд (13 березня. - Ред.). Хотілося б почути, як він бачить подальшу роботу великої команди", - уточнила Кравчук.

10 березня в коментарі Обозреватель Кравчук підкреслила, що з'їзд стане "поворотним моментом" для партії.

Серед головних питань з'їзду - закріплення нової організаційної структури партії та пропис нової редакції статуту.

Крім того, народні обранці розширять мету партії, визначать методи, якими будуть досягати завдань команди Зеленського на всіх рівнях державного управління.

Раніше перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко заявляв, що партія "Слуга народу" проведе з'їзд у суботу, 13 березня.

Джерело фото: телеграм-канал Політика країни.