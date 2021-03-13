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Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації. ФОТОрепортаж

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Унаслідок жахливої дорожньо-транспортної пригоди в Рівненській області з участю школярів один підліток загинув, троє - у лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласна поліція у фейсбуці.

"16-річний водій автомобіля Audi А6, житель села Великі Цепцевичі, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, де врізався у дерево. Унаслідок ДТП неповнолітній водій загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у постраждалих (14-річної дівчини і 16-річного хлопця) діагностували політравму, а у 15-річної - відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги, травматичну ампутацію пальця руки. Всі троє - учні місцевих шкіл. Вони перебувають у реанімації.

Транспортний засіб належить родичу загиблого неповнолітнього. Попередньо відомо, що підлітки вирішили покататися.

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Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації 01
Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації 02
Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації 03
Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації 04
Жахлива ДТП на Рівненщині: підлітки взяли машину покататися - один загинув, троє у реанімації 05

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування.

Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    слава богу что сами убились придурки а если бы в лоб лоб с кем кто едет себе спокойно никого не трогает.. дереву спасибо.. а не жалко.. дарвин собирает свой урожай естественного отбора...
  • Воьлодимир Омельянов
    Що ж ти за падло ,ти бажашє дітям смерті ,?ось такі паскуди живуть серед нас
  • sunuyiwipmailtempinfo
    Не тягне, просто їх багато дебілам дорогу перебігає.
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