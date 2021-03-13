У Миколаєві п'яний чиновник ОДА Бурда намагався сховатися на "Рендж Ровері" від патрульних, а потім хотів "домовитися". ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 12 березня, увечері кілька патрульних автомобілів ганялися центром Миколаєва за автомобілем Range Rover. Пізніше з'ясувалося, що від поліції намагався втекти чиновник Миколаївської ОДА Ігор Бурда

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Новости-N.

Зазначається, що під час переслідування Бурда неодноразово порушував правила дорожнього руху, зокрема проїжджав на червоний сигнал світлофорів. Зрештою кілька автомобілів патрульної поліції "зажали" автомобіль з усіх боків на вул. Нікольській, поблизу перетину з вул. Соборною.

Водій вийшов з авто і спробував "домовитися" з патрульними, проте йому це не вдалося. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій визнав, що пив віскі, проте від пропозиції пройти медичний огляд на місці або в нарколабораторії відмовився.

Дивіться також: На Львівщині п'яний водій стріляв у патрульних з мисливської рушниці. ФОТО





















На сидінні автомобіля лежала його візитівка, де зазначалось, що він є помічником народного депутата України. Крім цього, Бурда є головним спеціалістом управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації. На своїй сторінці у фейсбуці він називає себе "політичним діячем". На місцевих виборах восени 2020 року він балотувався в депутати Миколаївської міськради від партії "Слуга народу".

Стосовно чиновника поліцейські склали відразу кілька протоколів за різними статтями адмінкодексу України, зокрема і за ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції).

Дивіться також: "Ви шо приколюєтеся з мене, бл#дь? Я не хочу з вами спілкуватися!" - син кандидата в мери Кривого Рогу від "СН" Шевчика, який збив 5 вересня хлопчика на пішохідному переході. ВIДЕО

На інцидент із чиновником вже відреагував голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Був шокований, коли прочитав інформацію про автомобільну гонитву співробітників патрульної поліції за держслужбовцем із ОДА центральними вулицями Миколаєва. Відразу навіть не хотілося вірити в те, що таке взагалі можливо... Але, отримавши офіційну інформацію від поліцейських, засмутився ще більше.

Виявилося, що чиновник ОДА, який відзначився в п'ятницю ввечері спробою сховатися від правоохоронців, ще й намагався "вирішити" питання з патрульними", - написав Кім.

За словами голови ОДА, такою поведінкою чиновник "зганьбив не себе, а людей, які довірили йому бути кандидатом у депутати від "Слуги народу" на окрузі, і статус держслужбовця".

"Моя реакція як голови ОДА буде миттєвою і неупередженою попри все. Індульгенції не буде ні для кого! Саме тому в понеділок вранці чекаю заяву про звільнення від Ігоря Бурди", - написав губернатор.