Евакуатор забрав за порушення правил машину "слуги народу" Куницького, який приїхав на з'їзд партії у центрі Києва. ФОТО

Біля КВЦ "Парковий", де в суботу, 13 березня, відбувається з'їзд партії "Слуга народу", евакуювали автомобіль народного депутата Олександра Куницького через порушення правил паркування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ Оперативний".

За даними видання, автомобіль Nissan Leaf забрав евакуатор на Парковій дорозі за порушення правил парковки.

На цьому автомобілі приїхав нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький, колишній блогер, відомий під псевдонімом ZPSanek.

Нагадаємо, раніше патрульна поліція оштрафувала народного депутата з фракції "Слуга народу" за парковку автомобіля на пішохідному переході біля Офісу президента в Києві.