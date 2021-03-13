Новини Фото

Евакуатор забрав за порушення правил машину "слуги народу" Куницького, який приїхав на з'їзд партії у центрі Києва. ФОТО

25 584109
Біля КВЦ "Парковий", де в суботу, 13 березня, відбувається з'їзд партії "Слуга народу", евакуювали автомобіль народного депутата Олександра Куницького через порушення правил паркування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Київ Оперативний".

За даними видання, автомобіль Nissan Leaf  забрав евакуатор на Парковій дорозі за порушення правил парковки.

На цьому автомобілі приїхав нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький, колишній блогер, відомий під псевдонімом ZPSanek.

Евакуатор забрав за порушення правил машину слуги народу Куницького, який приїхав на зїзд партії у центрі Києва 01

Нагадаємо, раніше патрульна поліція оштрафувала народного депутата з фракції "Слуга народу" за парковку автомобіля на пішохідному переході біля Офісу президента в Києві.

Топ коментарі

  • Alex Newman
    Дорожный активист стал дорожной шлюхой Эвакуатор забрал за нарушение правил машину "слуги народа" Куницкого, приехавшего на съезд партии в центре Киева - Цензор.НЕТ 2014
  • Super Gut
    бужанский, куницкий, дубинский, агрохимия... среди зебилов шо не рожа то либо евгей, либо кацап, либо еще какой-то маланец. Украинцы в партии малороса зеленского не в почете
  • Fox 1 b13bec2b
    Ну, а в чому новина?
    Поліція нарешті виконала свої ПРЯМІ обов'язки, поставило бидло на місце.
    Доречі, а чому Хламідія відбувся лише штрафом?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини