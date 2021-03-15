Новини

Невідомий пошкодив пам'ятник Героям Небесної Сотні в Житомирі. Поліція встановлює особу вандала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

5 39612
У Житомирі невідомий пошкодив пам'ятник Героям Небесної Сотні.

Про це голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч з 14 на 15 березня було вчинено неприпустимий акт вандалізму щодо пам’ятника Героям Небесної Сотні. Цей акт наруги над пам’яттю нашого народу, тих людей, що поклали своє життя у боротьбі за європейські цінності. Вандали сплюндрували не тільки пам’ятник, а й саму пам'ять", - написав він.

Федоренко уточнив, що в зв'язку з цим фактом він звернувся із заявою до начальникам ГУ НП області та обласного управління УСБУ.

"Обіцяю, винні будуть покарані, і я особисто зроблю їх "відомими", щоб кожен бачив, чия рука піднялася на національний символ", - додав голова облради.

Невідомий пошкодив памятник Героям Небесної Сотні в Житомирі. Поліція встановлює особу вандала 01


Невідомий пошкодив памятник Героям Небесної Сотні в Житомирі. Поліція встановлює особу вандала 02

Невідомий пошкодив памятник Героям Небесної Сотні в Житомирі. Поліція встановлює особу вандала 03

Невідомий пошкодив памятник Героям Небесної Сотні в Житомирі. Поліція встановлює особу вандала 04

За даними департаменту комунікацій Нацполіції Житомирської області, за допомогою камер відеоспостереження поліцейські встановили точний час правопорушення - 8:59. Також на записах знято обличчя хлопця. Наразі тривають заходи для встановлення особи правопорушника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Луцькі школярі танцювали на могилах заради переглядів у TikTok. ВIДЕО

Невідомий пошкодив памятник Героям Небесної Сотні в Житомирі. Поліція встановлює особу вандала 05

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 
Підтримати Цензор.НЕТ 

Топ коментарі

  • Amber
    Видно по фото , що мерзотник ватний !
  • alex lagun
    ватная морда явно лишена признаков интеллекта
  • Vika Lysenko
    Заказ отработал от рашистов , мразь
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини