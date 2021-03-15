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Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині. ФОТО

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Нині правоохоронці проводять збір речових доказів у будинку чоловіка, заарештованого за підозрою у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової із села Щасливе Олешківського району Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Херсонської області.

"Надалі поліція і прокуратура дотримуватимуться чіткої позиції і наполягатимуть на максимально відповідному покаранні - це довічне позбавлення волі", - наголошується в повідомленні.

Крім цього, правоохоронці також оприлюднили фото підозрюваного, а також місцевості, де було виявлено тіло дівчинки.

Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині 01
Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині 02
Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині 03
Як повідомлялося, чоловікові 62 роки. Він - житель селища і знайомий сім'ї загиблої. Слідство триває.

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Топ коментарі

  • Макс Полиграф
    На престарелую арахамию похож Правоохранители обнародовали фото подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки на Херсонщине - Цензор.НЕТ 6676
  • LVA smart
    Я хочу что бы обвиняя публично человека и выставляя его персональные данные и фото - так же выкладывали НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЕГО ВИНЫ !!! Или не писать НИЧЕГО и НИЧЕГО не выкладывать о нём !!!
    Пока не будет приговора суда !!!
    Я прошлом сам мент и ПРЕКРАСНО ЗНАЮ, как можно из человека, а уж тем более ранее судимого. сделать козла отпущения, а уж еще предварительно создав о нем ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ общественное мнение...!!!
  • LVA smart
    И СНОВА НИЧЕГО в качестве НЕОПРОВЕРЖИМЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВИНЫ... !!!
    Зачем нам эти фото... что она нам дает !?
    По-моему нас начинают водить занос...
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