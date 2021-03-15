Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині. ФОТО

Нині правоохоронці проводять збір речових доказів у будинку чоловіка, заарештованого за підозрою у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової із села Щасливе Олешківського району Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Херсонської області.

"Надалі поліція і прокуратура дотримуватимуться чіткої позиції і наполягатимуть на максимально відповідному покаранні - це довічне позбавлення волі", - наголошується в повідомленні.

Крім цього, правоохоронці також оприлюднили фото підозрюваного, а також місцевості, де було виявлено тіло дівчинки.







Як повідомлялося, чоловікові 62 роки. Він - житель селища і знайомий сім'ї загиблої. Слідство триває.

Також читайте: Підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної дівчинки на Херсонщині неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і дружив з її батьком, - Нацполіція