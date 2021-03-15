Із загиблим на Донбасі воїном 54-го окремого розвідувального батальйону Олександром Пекуром попрощаються завтра на Київщині. ФОТО

Завтра, 16 березня, в селі Гурівщина Бучацького району Київської області об 11:00 розпочнеться церемонія прощання з Олександром Валентиновичем Пекуром, 1990 року народження, старшим солдатом, військовослужбовцем 54-го окремого розвідувального батальйону, загиблим 12 березня в районі міста Мар'їнка Донецької області від смертельного кульового поранення, зазнаного під час обстрілу позицій ЗСУ з боку найманців РФ.