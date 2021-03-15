10 окружних прокуратур почали роботу в Києві. ФОТО

З 15 березня 2021 року у Києві розпочали роботу 10 окружних прокуратур. В оновлених відомствах працюватимуть прокурори місцевих прокуратур, які успішно пройшли три етапи оцінювання за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер та його заступники сьогодні представили колективам окружних прокуратур їхніх керівників. Олег Кіпер висловив сподівання, що робота нових окружних прокуратур буде ефективною, а її результати не просто помітними, а й істотними для життя столиці.

На сайті Київської прокуратури можна ознайомитися з переліком нових назв відомств та їхніми адресами.

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