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Дослідні зразки комплексу "Нептун" передано ВМС ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж

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Дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами ЖК-360МЦ "Нептун" передані до складу Військово-морських сил Збройних сил України в понеділок, 15 березня.

Про це повідомляє управління інформації і друку Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Глава відомства Андрій Таран зазначив, що комплекси, виготовлені в рамках державного контракту між Міністерством оборони України та Державним підприємством "Державне Київське конструкторське бюро "Луч", значно посилять здатності ЗСУ в Азово-Чорноморському регіоні. За його словами, відповідний підрозділ в ВМС ЗСУ вже сформовано.

"Завдяки спільній роботі оборонного відомства і вітчизняних підприємств вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі. Наше домашнє завдання — замкнути "Нептуни", ракетні і патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря", - сказав Таран.

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Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 01
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 02
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 03
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 04
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 05
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 06
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 07
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 08
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 09
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 10
Дослідні зразки комплексу Нептун передано ВМС ЗСУ, - Міноборони 11

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    С Богом!... Опытные образцы комплекса "Нептун" переданы ВМС ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9636
  • Шрек Баблокат
    Корастылев - успешный мечтатель!.. еще одна его мечта пошла в жизнь и в войска!..
    Успехов и огромной удачи Олегу Корастылеву в новых проектах во благо Украины!
  • Василь Довганенко 7230397a
    Корастильов, чи не єдина людина, що реально працює на велич України.
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