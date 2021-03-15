Дослідні зразки комплексу "Нептун" передано ВМС ЗСУ, - Міноборони. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє управління інформації і друку Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Глава відомства Андрій Таран зазначив, що комплекси, виготовлені в рамках державного контракту між Міністерством оборони України та Державним підприємством "Державне Київське конструкторське бюро "Луч", значно посилять здатності ЗСУ в Азово-Чорноморському регіоні. За його словами, відповідний підрозділ в ВМС ЗСУ вже сформовано.
"Завдяки спільній роботі оборонного відомства і вітчизняних підприємств вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі. Наше домашнє завдання — замкнути "Нептуни", ракетні і патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря", - сказав Таран.