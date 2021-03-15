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Український культурний фонд дав 861 тис. грн як покриття втрат від COVID-19 організатору конкурсу краси, який не має співробітників, - член Союзу концертної індустрії Шульженко. ФОТО

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Український культурний фонд надав грант у розмірі 861 тис. гривень як покриття втрат від коронавірусу ТОВ "Місіс відкритий світ Україна", яке, згідно з оприлюдненими даними, за 2 роки не сплачувало жодних податків, яке не зазнало витрат і не має в штаті співробітників.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" член Союзу концертної індустрії України та Нацради Української ресторанної асоціації Максим Шульженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Підкажіть будь ласка, а надати грант інституційної підтримки в розмірі 861 тис. гривень (покриття втрат від ковіду. - Авт.) від Українського культурного фонду на конкурс краси, коли гроші йдуть на психолога, інструктора зі столового, ділового етикету, що прямо відображено в кошторисі, який за законом і постановою затверджує фонд. Це типу ок?", - відзначає він.

"Коли компанія прямо показує - нуль доходів за два роки, нуль видатків, нуль податків, нуль основних засобів, нуль працівників. Які вони втрати зазнали від карантину?", - додає він.

Крім цього, він також підкреслює, що фонд відмовляє в наданні такої підтримки іншим заявникам.

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Український культурний фонд дав 861 тис. грн як покриття втрат від COVID-19 організатору конкурсу краси, який не має співробітників, - член Союзу концертної індустрії Шульженко 01
Український культурний фонд дав 861 тис. грн як покриття втрат від COVID-19 організатору конкурсу краси, який не має співробітників, - член Союзу концертної індустрії Шульженко 02
Український культурний фонд дав 861 тис. грн як покриття втрат від COVID-19 організатору конкурсу краси, який не має співробітників, - член Союзу концертної індустрії Шульженко 03
Український культурний фонд дав 861 тис. грн як покриття втрат від COVID-19 організатору конкурсу краси, який не має співробітників, - член Союзу концертної індустрії Шульженко 04

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Значить, якась зелена конторка. Вони якраз ********** не платити податки, як і їхній шеф Бєня.
    На той майже мільйон можна було купити щось для лікарень.
  • PREDATOR PREDATOR
    Ми всі Президенти. Украинский культурный фонд дал 861 тыс. грн в качестве покрытия потерь от COVID-19 организатору конкурса красоты, который не имеет сотрудников, - член Союза концертной индустрии Шульженко - Цензор.НЕТ 6310
  • Оксана Евтухова
    зелена конторка + такий щедрий фонд
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