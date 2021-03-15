Українських моряків із затонулого біля берегів Румунії судна виписали з лікарні, ще двох членів екіпажу випишуть завтра, - МЗС. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Стан їхнього здоров'я задовільний. Очікується, що ще двоє членів екіпажу будуть виписані впродовж завтрашнього дня після завершення лікувально-профілактичних процедур.
Усіх виписаних моряків розмістили в готелі і забезпечили всім необхідним, зазначили в МЗС.
В готелі українськи моряки перебуватимуть до завершення всіх процедур, пов'язаних з їх поверненням на батьківщину.
Посольство вже видало всім українським громадянам посвідчення особи на повернення в Україну.
Співробітники Посольства перебувають разом з українськими моряками, їм надається необхідна допомога і сприяння. Ситуація на контролі Посольства.
Як повідомлялося, 11 березня біля берегів Румунії затонуло судно Volgo-Balt 179 з 13 українцями на борту. Десятьох моряків врятовано, двоє загинули, тривали пошуки однієї людини. Пізніше МЗС оприлюднило імена загиблих і постраждалих громадян України.
Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.
Зокрема, в січні 2021 року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".
На затонулому судні було 10 українців і двоє іноземців. Дві людини загинули, шістьох врятували, ще четверо пропали безвісти.