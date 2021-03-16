На Львівщині внаслідок зсуву на піщаному кар'єрі загинув водій екскаватора, - ДСНС. ФОТО

У селі Тростянець на Львівщині внаслідок зсуву на піщаному кар'єрі засипало екскаватор, загинув водій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС.

"Надійшла інформація, що у с. Тростянець Миколаївського району під час проведення робіт на піщаному кар’єрі стався зсув, внаслідок чого під шаром ґрунту опинився екскаватор з водієм. О 16:30 тіло загиблого водія деблоковано", - йдеться в повідомленні.

До робіт залучалося 8 осіб та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС 5 осіб та 1 одиниця техніки.

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