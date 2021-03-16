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Чиновники "Укрзалізниці" відмили майже 2 млн грн на фіктивному виконанні ремонтних робіт, - СБУ. ФОТО

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Служба безпеки України задокументувала протиправну схему розкрадання коштів АТ "Укрзалізниця" за фіктивне виконання ремонтних робіт дизель-генераторів майже на 2 мільйони гривень. Стан такого обладнання важливий для гарантування безпеки руху на об'єктах критичної інфраструктури.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники діяли за підтримки деяких керівників підрозділів АТ "Укрзалізниця". Задокументовано, що, всупереч умовам договору, замість виконання капітальних ремонтних робіт існуючих на балансі дизельгенераторів, ділки закупили дешеве обладнання невідомого походження.

Для приховування незаконної оборудки залізничники фальсифікували технічну, бухгалтерську та іншу документацію.

Ініційовані СБ України у межах досудового розслідування експертизи підтвердили, що через оборудку АТ "Укрзалізниця" завдано збитків на майже 2 млн грн.

Повідомлено про підозру головному інженеру одного з підрозділів регіональної філії Південно-Західна залізниця АТ "Укрзалізниця" за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Тривають процесуальні дії, для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Викриття оборудки проводилося Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

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Чиновники Укрзалізниці відмили майже 2 млн грн на фіктивному виконанні ремонтних робіт, - СБУ 01
Чиновники Укрзалізниці відмили майже 2 млн грн на фіктивному виконанні ремонтних робіт, - СБУ 02

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Лещенко отримав від голови НКРЕКП Тарасюка 415 тис. гривень за компліментарні пости, - нардеп


    Чиновники "Укрзализныци" отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ, - СБУ - Цензор.НЕТ 9872
  • Rostyslav Komarnytsky
    Наглядає у наглядовій раді, щоб вкрадені кошти правильно розподілили.
  • Лариса fb3d953c
    Ну отримав, хто б сумнівався. А далі що, а Зеленський? Що будемо далі робити з цією всепоглинаючою коррупцією? Так і далі будеш клоуном стрибати?
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