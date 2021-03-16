Чиновники "Укрзалізниці" відмили майже 2 млн грн на фіктивному виконанні ремонтних робіт, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України задокументувала протиправну схему розкрадання коштів АТ "Укрзалізниця" за фіктивне виконання ремонтних робіт дизель-генераторів майже на 2 мільйони гривень. Стан такого обладнання важливий для гарантування безпеки руху на об'єктах критичної інфраструктури.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники діяли за підтримки деяких керівників підрозділів АТ "Укрзалізниця". Задокументовано, що, всупереч умовам договору, замість виконання капітальних ремонтних робіт існуючих на балансі дизельгенераторів, ділки закупили дешеве обладнання невідомого походження.

Для приховування незаконної оборудки залізничники фальсифікували технічну, бухгалтерську та іншу документацію.

Ініційовані СБ України у межах досудового розслідування експертизи підтвердили, що через оборудку АТ "Укрзалізниця" завдано збитків на майже 2 млн грн.

Повідомлено про підозру головному інженеру одного з підрозділів регіональної філії Південно-Західна залізниця АТ "Укрзалізниця" за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Тривають процесуальні дії, для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Викриття оборудки проводилося Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

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