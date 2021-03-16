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Масштабний ремонт обходу Харкова стартував відразу на двох ділянках, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

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Стартував масштабний ремонт обходу Харкова на трасі М-03 "Київ - Харків - Довжанський", роботи ведуться одночасно на двох ділянках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Facebook пресслужба "Укравтодору".

Так, на першій ділянці від транспортної розв'язки в бік перехрестя з проспектом Людвіга Свободи ведуться роботи з фрезерування покриття та розчищення узбіччя від порослі. На ділянці працює компанія "Автомагістраль-Південь".

Масштабний ремонт обходу Харкова стартував відразу на двох ділянках, - Укравтодор 01

Також роботи з фрезерування незабаром розпочнуться на Роганському житловому масиві на південному сході Харкова. На ділянці працює підрядна організація "Славдорстрой".

Масштабний ремонт обходу Харкова стартував відразу на двох ділянках, - Укравтодор 02

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Крім того, на під'їзді до міжнародного аеропорту з боку Києва роботи розпочнуться найближчим часом.

Загалом планується оновити 58 кілометрів навколо Харкова на маршруті Пісочин - П'ятихатки - Рогань - Безлюдівка. Очікується, що дорожнє покриття буде повністю оновлено, будуть замінені знаки і розмітка, а також буде облаштовано узбіччя. Вартість проєкту - 1,8 млрд грн, термін виконання - 2 роки.

Масштабний ремонт обходу Харкова стартував відразу на двох ділянках, - Укравтодор 03

В "Укравтодорі" зазначають, що востаннє капітальний ремонт на обході Харкова робили понад 10 років тому, міжремонтний термін повністю вичерпаний. Дорожнє покриття на деяких ділянках знищено повністю через інтенсивний рух великовагового транспорту.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента України, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що мета керівництва країни на цей рік - побудувати, реконструювати і відремонтувати щонайменше 4500 км українських доріг.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Если у гасинских экспорприировать наследие гепы то хватит на обустройство всех дорог харьковской области Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6160 Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8421
  • Артём Ярмолич 438ee8c1
    Вообще объездная вокруг Харькова -внутри города и Гепа с Дупой за 16 лет правления ни копейки не вложили.На чужом горбу товарищи в рай едут.2 года на двух полосную трассу?Это называется профанация и попытка слямзить львиную долю.Иное и в голову не лезет.
  • Артём Ярмолич 438ee8c1
    Окружная вокруг Харькова маленько дефективная ,имеет форму трёх четвертей окружности.Часть транзитного транспорта вынуждена въезжать в Харьков по двухполоске с южного направления в городском потоке и это создаёт значительные пробки.Куча ежедневных ДТП на окружной со смертями.
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