Масштабний ремонт обходу Харкова стартував відразу на двох ділянках, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Стартував масштабний ремонт обходу Харкова на трасі М-03 "Київ - Харків - Довжанський", роботи ведуться одночасно на двох ділянках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Facebook пресслужба "Укравтодору".

Так, на першій ділянці від транспортної розв'язки в бік перехрестя з проспектом Людвіга Свободи ведуться роботи з фрезерування покриття та розчищення узбіччя від порослі. На ділянці працює компанія "Автомагістраль-Південь".

Також роботи з фрезерування незабаром розпочнуться на Роганському житловому масиві на південному сході Харкова. На ділянці працює підрядна організація "Славдорстрой".

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Крім того, на під'їзді до міжнародного аеропорту з боку Києва роботи розпочнуться найближчим часом.

Загалом планується оновити 58 кілометрів навколо Харкова на маршруті Пісочин - П'ятихатки - Рогань - Безлюдівка. Очікується, що дорожнє покриття буде повністю оновлено, будуть замінені знаки і розмітка, а також буде облаштовано узбіччя. Вартість проєкту - 1,8 млрд грн, термін виконання - 2 роки.

В "Укравтодорі" зазначають, що востаннє капітальний ремонт на обході Харкова робили понад 10 років тому, міжремонтний термін повністю вичерпаний. Дорожнє покриття на деяких ділянках знищено повністю через інтенсивний рух великовагового транспорту.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента України, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що мета керівництва країни на цей рік - побудувати, реконструювати і відремонтувати щонайменше 4500 км українських доріг.

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