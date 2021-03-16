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"Розвідник переконаний: Крим - це Україна": У Києві потролили російських дипломатів до річниці "референдуму". ФОТОрепортаж

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У ніч з 15 на 16 березня в Києві біля місць проживання та роботи російських дипломатів з'явилися наклейки, на яких росіяни визнають окупований Крим українським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Так, на інформаційних матеріалах зображені обличчя співробітників російської дипмісії, які одночасно працюють на Головне управління Генштабу РФ і ФСБ.

Розвідник переконаний: Крим - це Україна: У Києві потролили російських дипломатів до річниці референдуму 01

На плакатах українською та російською мовами написано, що дипломати переконані, що Крим - це Україна.

Розвідник переконаний: Крим - це Україна: У Києві потролили російських дипломатів до річниці референдуму 02
Розвідник переконаний: Крим - це Україна: У Києві потролили російських дипломатів до річниці референдуму 03
Розвідник переконаний: Крим - це Україна: У Києві потролили російських дипломатів до річниці референдуму 04
Розвідник переконаний: Крим - це Україна: У Києві потролили російських дипломатів до річниці референдуму 05

Крім того, на службових автомобілях росіян навіть наклеїли український тризуб.

Розвідник переконаний: Крим - це Україна: У Києві потролили російських дипломатів до річниці референдуму 06
Розвідник переконаний: Крим - це Україна: У Києві потролили російських дипломатів до річниці референдуму 07

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Топ коментарі

  • Тарапунька
    А вот украинский Тризуб на машины всякой расеянской нечести клеить не стоило.
  • Evgeny N
    Кубань та Ставропілля були у складі УНР (до речі, ця країна була визнана міжнародною спільнотою), а от захопили її так звані "більшовики". Можете "погуглить" карти України 1918 року. А те що червона чума разом з коричневою почали ділити Європу у 1939 і внаслідок цього території СРСР збільшились (не тільки Української РСР, а ще й Білоруської) - то вже інша історія
  • lezyo
    Так само казали прибалтам до 90-х
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